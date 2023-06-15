İzmir'de ortaokul öğrencileri, uzaydaki astronotlarla görüşmeye hazırlanıyor

İGaziemir ilçesindeki Sarnıç Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulunda öğrencilerin uzaya olan ilgisini geliştirmeyi hedefleyen okul yönetimi, İzmir'de bulunan Uzay Kampı Türkiye'ye gezi programı düzenledi.

Öğrencilerin uzay ve astronotlarla ilgili meraklı sorularıyla karşılaşan öğretmenler, çalışmayı bir adım öteye taşıyarak Uluslararası Uzay İstasyonunun dünyadaki öğrencilerle görüşme yapmasına imkan tanıyan programına başvuru yaptı.

"Cumhuriyetin 100. Yılında Uzaydayız" başlıklı projenin kabul edilmesi sonrası öğrencilere astronotlarla telsiz görüşmesi için ekim ayına randevu verildi.

Görüşme için hazırlıkların sürdüğü okulda astronotlarla telsiz aracılığıyla bağlantı kurma deneyimi bulunan Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran tarafından öğrencilere telsiz eğitimi verildi.

Yaklaşık 2 saatlik eğitimde çocuklar telsizle bağlantı kurma ve haberleşme hakkında bilgi aldı.

Okul müdürü Özlem Sümerkan, AA muhabirine, öğrencilerinin ekim ayındaki görüşme için sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Uluslararası Uzay İstasyonunun projelerini kabul etmesinin kendilerini sevindirdiğini aktaran Sümerkan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle özellikle ekim ayını talep ettik. Öğrencilerimizin uzay ve teknoloji çağının gereklerini yerine getiren bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. Merak ve keşif duygusu çok gelişmiş öğrenciler yetişmesini istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda çalışmaları başlattık. Bugün de bu doğrultuda telsiz eğitimi verdik. Telsiz kullanımı, astronotlara ne gibi sorular yöneltecekler... Bu konularla ilgili bir deneyim kazandılar. Öğrencilerimizin çok meraklı olduklarını gördük. En büyük gayemiz de buydu zaten."

ÖĞRENCİLER SORULARINI HAZIRLIYOR

Öğrencilerden Özgü Özgür, astronotlarla görüşecek olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Orada ailelerinden uzakta neler yaşıyorlar, ailelerinden uzakta olmak nasıl bir his, uzay aracı hasar aldığında ne gibi çözümler üretiyorlar, bu soruları soracağım. Telsizi nasıl kullanacağıma dair eğitimlerimizi aldık. Ekim ayında astronotlara sorularımızı telsiz yoluyla ileteceğiz." dedi.

Musa Can Otur da telsiz kullanmayı öğrendiğini belirterek, "Astronotlar dünya yörüngesine girdiklerinde telsizlerle onlara bağlanıp konuşabiliyoruz. Telsizle ilgili belirli eğitimler aldık. Daha önce uzay kamplarına da gittik. Çok güzel çalışmalar yaptık." dedi.

Telsiz eğitimi veren Özsaran ise bu yıl programa kabul edilen Sarnıç Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulunun bu deneyimine eşlik etmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerin amatör telsizle tanıştığını, ekim ayına kadar sürecek eğitimlerle öğrencilerin astronotlarla nasıl iletişim kurulacağını öğreneceklerini aktaran Özsaran, bu sıralardan geleceğin uzay bilimcilerinin yetişmesini umut ettiğini bildirdi.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU

ABD, Rusya, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay ajansları işbirliğiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu, dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu olarak biliniyor.

İstasyonda görev yapan astronotlar, bilimsel çalışma ve deneylerin yanı sıra okullarla telsiz bağlantısı kurarak eğitime destek oluyor.

Bu kapsamda Türkiye'den ilk defa 2003 yılında İzmir'deki Uzay Kampı Türkiye'de eğitim alan öğrenciler, astronotlarla telsiz bağlantısı kurmuştu.

