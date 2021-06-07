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İzmir'de ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarına döndü

07.06.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplam 23 bin 825 ortaokul ve 183 bin 794 lise öğrencisinin bulunduğu kentte çocuklar yeniden okullarına dönmenin heyecanını yaşıyor

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İZMİR (AA) - İzmir'de ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim kademeli normalleşme kapsamında yeniden başladı.

Toplam 710 bin 817 öğrencinin bulunduğu kentte salgın nedeniyle okullarından ayrı kalan 23 bin 825 ortaokul ve 183 bin 794 lise öğrencisi yeniden arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.

Bornova ilçesindeki Hilal Necmiye Hüsnü Atabek Ortaokulunda eğitim gören 6. sınıflar, yeniden okullarına gelmenin heyecanını yaşadı. Öğrencilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Ailelerin ise okul bahçesine girişine izin verilmedi.

Okul bahçesinde sıraya giren öğrencilere okul idarecileri tarafından salgın tedbirleri anlatıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini dezenfekte etti. Öğrenciler sınıflara ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafeye uygun olarak alındı.

Öğrencilerden Doğa Tanagöz, en son geçen yılın mart ayında okula gittiğini aktararak, "Geçen yıl başka bir kentte yaşıyorduk. Bu okula ilk kez geliyorum. Çok uzun süredir okullardan uzağız ama garip bir duygu değil normal geldi bana. Okulların açılacağını ilk duyduğumda inanmamıştım 'yine açılmaz' diye düşündüm ama burada olduğum için mutluyum." dedi.

Ömer Kaan Çelik ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Neredeyse 2 yıl oldu ama bana daha uzun gibi geldi. Bu süreçte kardeşim okula gidiyordu ama ben de gitmek istiyordum. O yüzden bu günü heyecanla bekledim." ifadelerini kullandı.

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İzmir yüz yüze eğitim

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