İzmir’de otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde fırtınada devrilen ağacı temizleyen iş makinesine çarpan otomobildeki kadın öldü, sürücü olan eşi yaralandı.

İzmir-Ankara kara yolu Uncubaşı mevkisinde fırtına sebebiyle yola ağaç devrildi. Ağacı kaldırmak için çalışan iş makinesine İzmir istikametine seyreden 45 SY 034 plakalı otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ülkü Yaşurgan (81) ile eşi Asuman Aysu Yaşurgan (78) araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Asuman Aysu Yaşurgan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ülkü Yaşurgan ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarılarak Kemalpaşa Devlet Hastanesine oradan da Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İş makinesi operatörü gözaltına alınırken kaza sebebiyle çok miktarda yağ dökülen yolda trafik kontrollü şekilde verildi.



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