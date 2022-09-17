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İzmir'de otomobil iş yerine girdi

17.09.2022 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otomobil iş yerine girdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi.

S.K. (41) idaresindeki 35 ACZ 339 plakalı otomobil, Üniversite Caddesi Bornova metro yakınında, kontrolden çıkarak bir kırtasiye dükkanına girdi.

Otomobil, kepenkleri kapalı olan iş yerine girerek durabildi.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, iş yerinde ve otomobilde hasar oluştu.

Otomobil çekici yardımı ile iş yerinden çıkartıldı.

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