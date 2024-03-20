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İzmir’de otomobil önce tıra ardından bariyerlere çarptı: 1ölü, 1 yaralı

İHA İHA
20.03.2024 12:22
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İzmir’in Çiğli ilçesinde bir otomobil, önce tıra ardından savrularak bariyerlere çarptı.

Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı, yolcu konumundaki kişi ise hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 05.15 sıralarında Menemen’den Karşıyaka istikametine giden Emin A. (27) yönetimindeki 35 ANL 778 plakalı otomobil, Sasalı mevkisinde aynı istikametteki Selim S.’nin kullandığı 35 BS 090 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak ters döndü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde yolcu konumunda olan Faruk Keskinkaya’nın (25) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emin A. ise ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Emin A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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