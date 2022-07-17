İzmir’de otomobilde başlayıp otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde beton çitlere çarpan otomobilde başlayan ve otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kemalpaşa-İzmir yolu üzerindeki Meltem mevkisinde, İzmir yönüne giden 35 AKK 460 plakalı otomobil, virajda yoldan çıktı.

Yol kenarındaki beton çitlere çarparak durabilen otomobil, yanmaya başladı. Sürücü otomobilden inerken, yangın rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziemir ilçesindeki orman yangınına müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter de çalışmalara havadan destek verdi.

Yaklaşık bir dönümlük otluk alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.



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