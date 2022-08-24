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İzmir'de otomobilde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

24.08.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otomobilde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

İzmir'de otomobilde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilde çıkan ve rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangın, söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Bakıcı yönetimindeki 35 GB 6189 plakalı otomobil, Ödemiş-Gölcük kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Aracından alevlerin yükseldiğini gören Bakıcı, otomobili yol kenarına çekti. Yangın, rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobili ve makilik alanda etkili olan yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de otomobilde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ödemiş Otomobil

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