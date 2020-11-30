İzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çaldıran Mahallesi Homeros Bulvarı'ndan Buca istikametine seyir halinde olan Şahin S'nin kullandığı 35 JG 313 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Abdürrahim I'nın kullandığı 35 DA 4922 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada yola savrulan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şahin S'ye, ilk müdahaleyi yaparak Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Şahin S, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

