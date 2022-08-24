İzmir'de otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde otomobilin arkadan çarpması sonucu devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir-Çanakkale yolunda Aliağa ilçesi yönünden Menemen yönüne giden E.Ç. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Maltepe Kavşağı yakınlarında aynı istikamette ilerleyen Emre Can Yıldırım (25) idaresindeki 35 MGH 90 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör, sol şeritteki bariyerlere çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emre Can Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü E.Ç, ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.

Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



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