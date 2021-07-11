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İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

11.07.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.N.S'nin kullandığı 35 ADC 342 plakalı otomobil, Menderes-Seferihisar kara yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen A.Ö. (63) isimli kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan A.Ö, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kadının cenazesi Seferihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, sürücü A.N.S ise gözaltına alındı.

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