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İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

17.10.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanınca hastaneye kaldırılan yaya kurtarılamadı.

İzmir-Aydın Otoyolu Nilüfer Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Gıyasettin Balkaş'a (62), D.A. yönetimindeki 35 BHU 969 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan Balkaş, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü D.A'nın ifade işlemleri için karakola götürüldüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bornova trafik kaza

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