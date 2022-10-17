İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanınca hastaneye kaldırılan yaya kurtarılamadı.

İzmir-Aydın Otoyolu Nilüfer Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Gıyasettin Balkaş'a (62), D.A. yönetimindeki 35 BHU 969 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan Balkaş, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü D.A'nın ifade işlemleri için karakola götürüldüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz