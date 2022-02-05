İzmir'de otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.D'nin il dışından kente çok sayıda silah getireceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin kullandığı otomobili takip eden ekipler, aracı Akalan kavşağında durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada kapı iç bölmelerine gizlenmiş ve seri atış özelliğine sahip 28 tabanca ele geçirildi.

Sürücü D.D. gözaltına alındı.



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