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İzmir'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 çocuk ağır yaralandı

AA AA
23.05.2024 07:40
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 çocuk ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, N.C. (31) idaresindeki 35 BPZ 449 plakalı otomobil, Yanıkkır mevkisinde 14 yaşındaki İsmail O'nun kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ile arkasında bulunan 9 yaşındaki Bilal O. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklar, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İzmir'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 çocuk ağır yaralandı

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Ödemiş çocuk elektirikli bisiklet kaza yaralı

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