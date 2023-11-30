İzmir'de otoparktaki kazada yeğeninin ölümüne neden olan kadına 1 yıl 8 ay hapis

İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları, davanın müştekisi ve çocuğun babası Adem Kara katıldı. Sanık Z.A. duruşmada yer almadı.

Sanık avukatı olayda müvekkilinin kusuru olmadığını, olay nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü, maktulle akrabalığı da dikkate alınarak ceza verilmesine yer olmadığına yönelik karar verilmesini talep etti.

Hakim, sanık Z.A'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına, olayın "bilinçli taksirle" işlendiği gerekçesiyle 4 yıla çıkartılmasına, ailevi durumu bakımından mağdur olması nedeniyle 2 yıla indirilmesine, takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Ayrıca sanık hakkındaki cezanın ertelenmesine, para cezasına çevrilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar veren hakim, sanığın ehliyetinin 1 yıl 8 ay süresince geri alınmasını kararlaştırdı.

İDDİANAME

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki alışveriş merkezi otoparkında 1 Ağustos 2021'de meydana gelen olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Z.A'nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Eymen Kara'nın seyir halindeyken araçtan indiği, elinin kapıya sıkışması sonucu yaklaşık 16 metre sürüklendiği ve sağ arka tekerleğin altında kaldığı belirtilmiş, sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan ceza istenmişti.

