YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de park halindeyken yokuş aşağı kayan tır yolun altındaki binanın bahçesine düştü

İzmir'de park halindeyken yokuş aşağı kayan tır yolun altındaki binanın bahçesine düştü

İZMİR HABERLERİ  | 30.08.2020 01:40 | Son Güncelleme

İzmir'de park halindeyken yokuş aşağı kayan tır yolun altındaki binanın bahçesine düştü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeyken yokuş aşağı kayan tır, yolun altındaki bir binanın bahçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesinde park halindeki 35 RA 133 plakalı tır, 20 F 8760 plakalı dorsesiyle bir anda hareket etti.

Yokuş aşağı kontrolsüz şekilde ilerleyen tır, park halindeki 35 POH 94 plakalı kamyonete ardından da 35 GB 752 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, yolun altındaki 3 katlı bir binanın bahçe duvarını da yıktı.

Büyük bir gürültüyle bahçeye düşen tır ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilkyardım ekibi sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, beyaz eşya taşıdığı anlaşılan tır, çekici yardımıyla binanın bahçesinden çıkarıldı.

Aracın fren tertibatında teknik bir sorun olabileceği ya da uygun şekilde freninin çekilmediği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmasını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın katili DHKP-C’li teröristin savunulmasına tepkiler devam ediyor
Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın katili DHKP-C’li teröristin savunulmasına tepkiler devam ediyor
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Korona önemleriyle aşure dağıtımı
Korona önemleriyle aşure dağıtımı
Sezon hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar umutlu bekleyişe geçti
Sezon hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar umutlu bekleyişe geçti
Çocukların duyarlı davranışı yavru köpekleri kurtardı
Çocukların duyarlı davranışı yavru köpekleri kurtardı

İzmir Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:06
Sabah
06:32
Öğle
13:17
İkindi
16:57
Akşam
19:52
Yatsı
21:13

İzmir Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Çiğdem Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eray Eczanesi
Balcova
Feza Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.