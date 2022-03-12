İzmir'de parkta bir genci pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde 19 yaşındaki Furkan Hanoğlu'nun parkta pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yeşilbağlar Mahallesi'nde 10 Mart'taki olayla ilgili gözaltına alınan A.C.A'nın (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının ifadesinde kız arkadaşı N.Z'nin ailesinin birlikteliklerine karşı çıktığını, annesi ve ağabeyiyle konuşmak için parkta buluştuklarını, bu sırada Hanoğlu’nun da aralarında olduğu grupla küfürleşme ve arbede yaşandığını, pompalı tüfekle rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki parkta pompalı tüfekle göğsünden vurulan Furkan Hanoğlu, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, şüpheli A.C.A. polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınmıştı.

