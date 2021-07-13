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İzmir'de pazar yerinde Kovid-19 aşı standı kuruldu

13.07.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de pazar yerinde Kovid-19 aşı standı kuruldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler için üretici pazarında stant kuruldu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, salı günleri kurulan üretici pazarında, aşı olmak isteyen vatandaşlar için çalışma başlattı.

Pazara gelen vatandaşlara aşı olmak isteyip istemediklerini soran sağlık ekipleri, isteyenlere aşı yaptı.

Vatandaşlar, aşılarını yaptırdıktan sonra alışverişlerini tamamladı.

Seferihisar Belediyesi zabıta birimleri de anons yaparak vatandaşları aşı standına davet etti.

Aşı olan vatandaşlardan Yakup Akyürek, Sinovac aşısının üçüncü dozunu pazar yerinde yaptırdığını belirterek, "Bütün vatandaşlarımız aşısını yaptırsın. Çok güzel bir uygulama memnun olduk." dedi.

Aşıyla ilgili soruları olan vatandaşlara da Seferihisar Sağlık Grup Başkanı Kamil Kırant tarafından bilgi verildi.

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