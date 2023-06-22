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İzmir'de Polis Korosu ilk konserini verdi

22.06.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurları ile çarşı ve mahalle bekçilerinden oluşturulan koro, şarkı ve türkülerden oluşan repertuvarıyla ilk konserini verdi.

İzmir'de Polis Korosu ilk konserini verdi

İzmir İktisat Kongresi Binası'nda düzenlenen konser öncesi konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İktisat Kongresi Binası'nın kente kazandırılması için yoğun gayret sarf eden Vali Yavuz Selim Köşger'e teşekkür etti.

Müziğin insanları bir araya getiren ve duyguların ifade edilmesini sağlayan evrensel bir dil olduğunu belirten Şahne, "(Müzik) Ortak bir sesle anlatmak istediğimiz duygu ve düşünceleri dile getirir. Polis Koromuz da müziğin gücünü kullanarak, toplumda sevgi ve birlik bağlarını yaymak amacıyla sahnede bir araya gelmektedir. Söylenen tüm şarkı ve türkülerde bu bağı daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Polis Korosu'nun, emniyet teşkilatının sosyal yönünün biraz daha geliştirilmesi için kurulduğunu anlatan Şahne, "Sizler, şehrimizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için her gün büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Bu yoğun çalışma temponuzdan arta kalan zamanınızda ailenizle, sevdiklerinizle zaman geçirmek varken, istirahatli zamanınızda yine teşkilatımız için projelerde yer aldınız. Sizlerle gurur duyduğumu ve şahsım adına çok değerli olduğunuzu bilmenizi isterim." diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren programda, şef Yaşar Taşlıpınarlı eşliğinde sahne alan koro, sanat müziği eserlerini seslendirdi.

Etkinlikte, polis memurları ve çarşı mahalle bekçileri de solo şarkı ve türküler söyledi.

Programa, Vali Yavuz Selim Köşger, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, emniyet müdürlüğü personeli ile aileleri katıldı.

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