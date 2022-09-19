İzmir'de polisi bıçakla yaralayan zanlı serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgaya müdahaleye giden polisi bıçakla yaralayan şüpheli serbest bırakıldı.

Osmangazi Mahallesi'nde 17 Eylül'de düğün sonrası çıkan kavgaya müdahaleye giden polis memuru F.K'yı uyarılara rağmen elindeki bıçakla yaralan E.K'nin emniyetteki sorgulaması tamamlandı.

Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmangazi Mahallesi'nde düğün sonrası çıkan kavgaya müdahaleye giden polis memuru F.K, elinde bıçakla dolaşan E.K'ye bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulunmuş, uyarıları dinlemeyen E.K bıçağı rastgele savurarak F.K'yi yüzünden yaralamıştı.

Polis memuru meslektaşları tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.



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