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İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İZMİR HABERLERİ  | 12.07.2020 03:13 | Son Güncelleme

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Mustafa Kemal Mahallesi 695 Sokak'taki bir evde oğluyla birlikte yaşayan Hatice Sevinç (74), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekli saldırısında ağır yaralandı.

Tüfek sesini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sevinç'i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hatice Sevinç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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