YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de raydan çıkıp peron duvarına çarpan metro vagonundaki 3 kişi yaralandı

İzmir'de raydan çıkıp peron duvarına çarpan metro vagonundaki 3 kişi yaralandı

16.11.2023 13:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de raydan çıkan 2 metro vagonundan birinin peron duvarına çarpmasıyla 3 kişi hafif yaralandı.

İzmir'de raydan çıkıp peron duvarına çarpan metro vagonundaki 3 kişi yaralandı

Fahrettin Altay-Evka 3 seferini yapan metrodaki iki vagon, Sanayi İstasyonu'nda raydan çıktı. Vagonlardan biri istasyondaki peron duvarına çarptı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemeye göre vagondaki 3 kişi hafif şekilde yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından vagonlar tahliye edilirken hattaki metro seferleri durduruldu.

Kaza sonucu duvara çarpan vagon ile istasyonda hasar oluştuğu gözlendi. Ekipler, vagonun raydan çekilmesi için çalışma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Evka 3 yönünde sefer yapan metro treninin son vagonunun raydan çıkarak peron duvarına çarptığı belirtilerek kazanının nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Trenin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğinin aktarılan açıklamada, metronun tek hattındaki seferlere 15 dakikada bir olmak üzere devam edildiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun’da yağmur suyuna kalıcı çözüm yatırımlarıSamsun’da yağmur suyuna kalıcı çözüm yatırımları
Eskişehir'de dini değerlerle kamu görevlilerine hakaret ettiği öne sürülen zanlı adli kontrolle salıverildiEskişehir'de dini değerlerle kamu görevlilerine hakaret ettiği öne sürülen zanlı adli kontrolle salıverildi
Erciyes’te gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatıErciyes’te gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı
Anahtar Kelimeler:
metro Tren kazası

İzmir Namaz Vakitleri 16 Kasım Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:46
Öğle
13:01
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Kasım Perşembe

Başaran eczanesi
Bornova
Kiliçer eczanesi
Buca
Ozan özcan eczanesi
Konak
Çarşi eczanesi
Torbali
Zafer eczanesi
Urla
Marina eczanesi
Cesme
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.