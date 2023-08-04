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İzmir'de refüjü aşan otomobilin polis aracına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

04.08.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir iş yerine ait güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, seyir halindeki polis aracına karşı yönden gelen otomobilin refüjü aşarak çarpması yer alıyor

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, refüjü aşan otomobilin polis aracına çarpması sonucu 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde G.K'nin kullandığı otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen polis aracına çarptı.

Kazada, polis aracında bulunun 3 polis memuru ile otomobilin sürücüsü G.K. ile yanındaki O.C.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, seyir halindeki polis aracına karşı yönden gelen otomobilin refüjü aşarak çarpması yer alıyor.

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trafik kazası Gaziemir polis aracı

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