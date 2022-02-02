YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

İzmir'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

02.02.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

İZMİR (AA) - İzmir'de sağanak sonrası ana arterlerde oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ana arterler ve caddelerde oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.

İtfaiye ve polis ekiplerinin su baskınlarına karşı bazı noktalarda tedbir aldığı görüldü.

Kentte geçen yıl bugün etkili olan sağanak, çok sayıda su baskınına yol açmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi 53, kalbi 35 yaşına girdiKendi 53, kalbi 35 yaşına girdi
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandıBalıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Ödemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştuÖdemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
Anahtar Kelimeler:
yağmur

İzmir Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:09
Öğle
13:30
İkindi
16:16
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Çarşamba

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eray Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

Ünlü müzisyen Ceylan Ertem'in takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Ünlü müzisyen Ceylan Ertem'in takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.