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İzmir'de sahilde 1 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

23.09.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de sahilde 1 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

İzmir'de sahilde 1 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde deniz kıyısında Filistin uyruklu düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah ilçedeki özel bir plajın sahiline vurmuş erkek cesedine rastlayan vatandaşlar, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, cesedin Filistin uyruklu A.H'ye (19) ait olduğunu belirledi.

Ceset, Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, gece Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, alınan acil yardım çağrısı sonrası cesedin bulunduğu yere yakın konumda bir yelkenli bulduğu da öğrenildi.

İçinde kimse bulunmayan yelkenlinin bir miktar su aldığı kaydedildi.

Cesetle yelkenlinin bağlantısının olup olmadığını araştıran polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz ve kıyılarda da tarama çalışması yürütüyor.

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Foça sahil güvenlik sahil

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