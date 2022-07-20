İzmir'de sahte içki operasyonunda 32 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de sahte içki üretip piyasaya sürmek isteyen şebekeye yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanları ve hurdalıklardan topladıkları çeşitli markalara ait boş şişelere sahte içki doldurarak piyasaya sürmek isteyen şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

Urla, Karabağlar, Buca, Konak, Karşıyaka ve Bornova ilçelerindeki 13 ikamet, 5 depo, 3 iş yeri, 11 araç ve 1 barakada arama yapıldı.

Aramalarda, 55 şişe sahte içki bulundu. Bunun yanı sıra tank ve bidonlarda 363 litre sahte içki, 582 litre etil alkol, 20 bin 782 sahte bandrol ve etiket, 10 bin 783 boş şişe, 8 bin 135 şişe kapağı, 5 plastik tank, 115 gümrük kaçağı puro, 17 paket gümrük kaçağı sigara, 73 kaçak sigara sarma kağıdı, cinsel gücü artırdığı öne sürülen 179 ürün, 4 alkolmetre, 29 gram esrar, 14 gram metamfetamin ile sahte içki yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

