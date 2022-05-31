İzmir'de şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - Ödemiş ilçesinde bir iş insanının uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, iş insanı Y.P, tanıştığı bir kadının verdiği suyu içtikten sonra kendisinden geçtiğini ve kendine geldiğinde de bilmediği bir evin banyosunda 2 kişinin kendisinin fotoğraflarını çekerek şantaj yaptıklarını iddia ederek polise başvurdu.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, olayla ilgili olduğunu belirlediği F.G, S.G, F.G, A.Z, C.S, B.G. ve Y.Ç'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G, S.G. ve F.G.tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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