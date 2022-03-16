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İzmir'de şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

16.03.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de 4 şehidin yakınları ile 12 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Köşger, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere ise yaşamları boyunca sağlık ve huzur dilediğini söyledi.

Yurdun dört bir yanında ay yıldızlı bayrağın kahramanlar sayesinde dalgalandığını ifade eden Köşger, şöyle konuştu:

"Tarih boyunca çeşitli badireler, işgaller ve savaşlar gören aziz milletimiz; Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar onlarca destanda, gerektiğinde canından da kanından da geçeceğini kanıtlamıştır. Bu vatanperverler sayesindedir ki milletimizin kahramanlıkları, tarih sayfalarında, bizler için haklı gurur, hain emellerin peşinden gidenler için birer ibret vesikası olarak yerini almıştır."

- "Bu milletin sırtı yere gelmeyecektir"

Vali Köşger, hür yaşama azmi ve tutkusu, mukaddesata bağlılık, birlik-beraberlik ve vatan savunmasındaki gözü pekliğin en önemli hasletler olduğunu kaydederek, "Bunlara halel gelmediği sürece bu milletin sırtı ebediyete kadar yere gelmeyecektir." dedi.

Köşger, konuşmasının ardından Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 4 şehidin yasal mirasçılarına ve 12 gaziye madalya ve beratlarını takdim etti.

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı alan şehit polis memuru Mustafa Yıldırım'ın eşi Aysun Yıldırım ve şehit uzman çavuş Mehmet Özbent'in babası Mustafa Özbent de vatan için canlarını feda eden yakınlarıyla gurur duyduklarını aktardı.

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