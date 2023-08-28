YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de ses taklidi programıyla dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon

İzmir'de ses taklidi programıyla dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon

28.08.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmiş yıllarda sanatçılar Doğukan Manço ile Erhan Güleryüz'ün seslerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İzmir'de yapay zeka ve ses taklidi programıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 9 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre bir grup otel çalışanı, otel sahibi ve bazı kamu yöneticilerinin seslerini kullanarak kendilerinden acil para göndermelerini isteyen kişilerce dolandırıldıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Daha önce de sanatçılar Doğukan Manço ile Erhan Güleryüz'ün sesini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Devam eden soruşturma kapsamında, suça 17 şüphelinin daha karıştığının belirlenmesi üzerine İzmir'deki 11 adrese operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramada, 22 bin lira, dolandırıcılıkta kullanılan telefon ve SIM kartlar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemin ardından şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı.

Zanlıların yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük’te orman yangınlarına önlem olarak helikopter konuşlandıKarabük’te orman yangınlarına önlem olarak helikopter konuşlandı
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 şüpheliye işlem yapıldıŞırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 şüpheliye işlem yapıldı
Rize'de çay fabrikasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendiRize'de çay fabrikasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gözaltı İzmir otel sanatçı

İzmir Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:30
Öğle
13:18
İkindi
16:59
Akşam
19:56
Yatsı
21:17

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Pazartesi

Aslan eczanesi
Bornova
Ritim eczanesi
Guzelbahce
Çağla eczanesi
Seferihisar
Berke eczanesi
Torbali
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Yaşam eczanesi
Karsiyaka
Bayindir pinar eczanesi
Bayindir
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.