İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle'de ikamet eden F.G'nin evine baskın düzenledi.

Aramada 11 tabanca, iki av tüfeği, havalı tüfek, susturucu, 27 bıçak, balta, satır, 2 polis rozeti, polis plaketi, telsiz, kelepçe ve 1007 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.G'nin 8 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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