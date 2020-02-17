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İzmir'de silahla kahvehaneyi basan kişi, biri kayınpederi 2 kişiyi ağır yaraladı

İZMİR HABERLERİ  | 17.02.2020 02:03 | Son Güncelleme

İzmir'de silahla kahvehaneyi basan kişi, biri kayınpederi 2 kişiyi ağır yaraladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahla kahvehaneye giden kişi, biri kayınpederi 2 kişiyi ağır yaraladı.

G.Ö (37), henüz öğrenilemeyen bir nedenle gittiği Bıçakçı Mahallesi'ndeki kahvehanede, kayınpederi S.D'ye (58) silahla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği S.D. ve müşterilerden İ.D. (67) ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdığı yaralılardan S.D. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.D. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin olayın ardından kaçan G.Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, G.Ö'nün birkaç gün önce eşi S.Ö'yü darbettiği, kadının da bunun üzerine babasının evine sığındığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ödemiş Silah Yaralama

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