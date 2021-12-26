İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki bir sokakta pompalı tüfekle vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Mahallesi 202/20 Sokak'ta bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, pompalı tüfekle vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise hayatını kaybeden kişinin Kenan Çokoğullu olduğu tespit edildi.

Çokoğullu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

