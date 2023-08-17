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İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

17.08.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

Mustafa Kemal Mahallesi 697/19 Sokak'ta, Doğucan Yılmaz (23) ile A.D. (20) ve M.A. (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Yılmaz'ı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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