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İzmir'de silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

02.05.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Alınan bilgiye göre, G.Ç. ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Ramazan D. (32), Armutlu Hürriyet Mahallesi'nde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, G.Ç. üzerindeki tabancayla ateş ederek, Ramazan D'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan D, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ramazan D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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cinayet İzmir Armutlu kemalpaşa

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