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İzmir'de silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

21.05.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çay Mahallesi'nde önceki gün 3 kişi arasında çıkan kavgada Zülküf Bayram'ı silahla öldürdüğü, M.E'yi yaraladığı iddia edilen K.T'nin (35) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, ifadesinde, kavganın alacak verecek meselesinden çıktığını söylediği öğrenildi.

- Olay

Çay Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde M.E. (26), K.T. (35) ve Zülküf Bayram (43) arasında tartışma çıkmış, silahla yaralanan Bayram kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Ayağından yaralanan M.E. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Zanlı K.T, polis ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

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