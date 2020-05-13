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İzmir'de silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı

İZMİR HABERLERİ  | 13.05.2020 23:50 | Son Güncelleme

İzmir'de silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 6753 Sokak’ta bir aracın içinde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, yolda yürüyen O.İ, O.G. ve T.G'ye pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan O.İ. ve O.G'yi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine, T.G'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde 11 boş fişek bulan ekipler olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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