YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

23.06.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren Şahin Kılınç (33), dün akşam Asarlık Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

112 Acil Servis ekibince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda katil zanlısının Ö.A. (22) olduğunu belirledi. Zanlı, saklandığı Gölcük Mahallesi'ndeki evin çatı katında yakalandı.

Öte yandan ölen kişi ile Ö.A'nın, aralarındaki husumet nedeniyle 2019'da birbirlerini pompalı tüfekle yaraladıkları ve bir süre cezaevinde yattıkları öğrenildi.

Ayrıca önceki saldırıda ayaklarından yaralanan Şahin Kılınç'ın yürümekte zorluk çektiği için tekerlekli sandalye kullandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı5. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı
Denizli'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın öldüDenizli'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın öldü
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te "af çağrısı"nı tekrarladıTDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te "af çağrısı"nı tekrarladı
Anahtar Kelimeler:
İzmir silahlı saldırı

İzmir Namaz Vakitleri 25 Haziran Cumartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:42
Öğle
13:19
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Cumartesi

Yazal Eczanesi
Aliaga
Martım Eczanesi
Aliaga
Aile Eczanesi
Balcova
Dereli Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Semiha Paçacı Eczanesi
Bayrakli
Merve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!

Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!

Kendi elleriyle topladı! Hayatını kaybetti

Kendi elleriyle topladı! Hayatını kaybetti

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Dayanılmaz sırt ağrılarından kurtulmak çok kolay

Dayanılmaz sırt ağrılarından kurtulmak çok kolay

Tuhaf isteği itiraf etti! “İç çamaşırıma yiyecek damlatmamı...”

Tuhaf isteği itiraf etti! “İç çamaşırıma yiyecek damlatmamı...”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.