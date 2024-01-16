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İzmir'de sokak kedilerini öldürdüğü iddiasıyla aranan kişi yakalandı

16.01.2024 07:36 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sokak kedilerini evine götürüp öldürdüğü iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'de sokak kedilerini öldürdüğü iddiasıyla aranan kişi yakalandı

Latife Hanım Mahallesi'ndeki 7490 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde biri yavru, 4 kedi ölüsü gören bina sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı.

Kamera kayıtlarında kedileri boyunlarından tutarak içeri götüren kişinin apartmanda ikamet eden K.K. olduğu anlaşıldı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

K.K'yi evde bulamayan polis ekipleri apartman ve çevresini izlemeye aldı.

Daha sonra eve gelen şüpheliyi tespit eden ekipler, K.K'yi gözaltına almak isterken kapının kilitli olduğunu fark etti.

Savcılık talimatıyla çilingir çağrılarak içeri giren polis ekipleri, K.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı İzmir kedi

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