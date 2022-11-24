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İzmir’de sokak ortasında çifte cinayet

24.11.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde akraba oldukları ileri sürülen şahıslar arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’de sokak ortasında çifte cinayet

Otomobille kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Olay, saat 04.30 sıralarında Yalı Mahallesi, 105. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları ileri sürülen Mustafa Aksu ve Mutlu Aksu ile F.A., arasında sokak ortasında tartışma meydana geldi. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine F.A., yanında bulunan tabanca ile Mustafa ve Mutlu Aksu’ya art arda ateş etti.

Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, F.A., bindiği otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Mustafa ve Mutlu Aksu’nun olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, zanlının kullandığı aracın plakasını tespit etti. Bunun üzerine kaçış güzergahlarında önlemler alan ekipler, şüpheli F.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. F.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, Mustafa ve Mutlu Aksu’nun cansız bedenleri olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü ö öğrenildi.

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