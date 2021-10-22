YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de sosyal medyada polis aracıyla ilgili görüntü paylaşan kişi gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medyada polis aracıyla ilgili görüntü paylaşan kişi gözaltına alındı

22.10.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de sosyal medyada polis aracıyla ilgili görüntü paylaşan kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, sosyal medya üzerinden tamirhanedeki bir polis aracıyla ilgili paylaşım yapan kişi, "devletin kurumlarını aşağıladığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

M.S. (22) Menemen Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanede bulunan polis aracının görüntüsünü çekerek, "Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir?" mesajıyla birlikte sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Giresun'da ikamet eden bir kişi durumu polise bildirdi.

Giresun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu paylaşımı yapan kişinin Menemen'de ikamet ettiği belirlendi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.S'yi (22) Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada paylaşımlarında yer verdiği pompalı tüfek de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurduTanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurdu
PARTNERPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandıPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandı
İzmir'de kahve kutularına gizlenmiş esrarla yakalanan zanlı tutuklandıİzmir'de kahve kutularına gizlenmiş esrarla yakalanan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
tiktok

İzmir Namaz Vakitleri 22 Ekim Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:20
Öğle
13:01
İkindi
16:03
Akşam
18:32
Yatsı
19:48

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.