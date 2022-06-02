İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD ve yasa dışı sol örgütlerin propagandasını yaptığı ve övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.
Bayraklı, Buca, Çiğli, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Narlıdere ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1'i kadın 7 şüpheli yakalandı.
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