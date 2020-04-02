YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de sosyal yardımlar artarak sürüyor

İzmir’de sosyal yardımlar artarak sürüyor

İZMİR HABERLERİ  | 02.04.2020 13:18 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle sosyal yardımlarını artırarak sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle sosyal yardımlarını artırarak sürdürüyor. Bugüne kadar 16 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtıldığı ifade edilirken, 3 gün önce başlayan çorba ve ekmek dağıtımında da 8 bin aileye ulaşıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin korona virüsü salgını nedeniyle sosyal yardımları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kuru gıda ve hijyen paketinin yanı sıra günlük yaşamını sürdürmekte zorlanan ailelere destek için üç gün önce çorba ve ekmek dağıtımını başlattı.
Başkan Tunç Soyer, bu kampanyayı yürüten personele teşekkür ederek, yaptıkları hizmetin çok değerli olduğunun altını çizdi. Soyer, Hilal Mahallesi’ndeki dağıtıma bir süre katılarak mahalle sakinlerine moral verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin gıda paketlerini aldıklarını söyleyen pek çok vatandaş, Soyer’e teşekkür etti. Şuanda 2 bin 500 aileye sıcak çorba ve 10 bin ekmek dağıtıldığı, bu rakamların önümüzdeki günlerde arttırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in "BizVarız" adıyla başlattığı dayanışma kampanyası kapsamında, 23 Mart’tan bu yana hiç geliri olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ve 1-5 yaş arası çocuğu olan 16 bin aileye; gıda, süt ve hijyen paketi ulaştırıldı. Mart ayında toplamda 88 bin çocuğa süt ulaştırıldığı ifade edildi.

Sokağa çıkamayanlar tek tek aranıyor
Büyükşehir belediyesi, evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları tek tek aramayı sürdürüyor. Telefonla aranan İzmirlilere ihtiyacı olup olmadığı sorulup, varsa talepleri yerine getiriliyor. Bu kapsamda 23 Mart’tan bu yana 65 yaş üstü 27 bin İzmirliye telefonla ulaşıldı.
Başkan Tunç Soyer, 6 Nisan’dan itibaren veri tabanına kayıtlı, ihtiyaç sahibi, işini kaybeden 40 bin aileye 400’er lira yardımda bulunacağını da açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı! Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

Sivas’ta karantinaya alınan köy sayısı 10’a yükseldi

Sivas’ta karantinaya alınan köy sayısı 10’a yükseldi

Sanko ailesinden "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Sanko ailesinden "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

Hakkari’de ihtiyaç sahiplerine biner TL ödenmeye başlandı

Hakkari’de ihtiyaç sahiplerine biner TL ödenmeye başlandı

İzmir Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
13:20
İkindi
16:54
Akşam
19:42
Yatsı
21:01

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Menekşe Eczanesi
Bayrakli
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Annesi Kazada Öldü, Başka Canlar Yanmasın Diye Yaya Geçidi İstedi

Annesi Kazada Öldü, Başka Canlar Yanmasın Diye Yaya Geçidi İstedi

Chp’li Aytun Çıray’ın Acı Günü

Chp’li Aytun Çıray’ın Acı Günü

Alsancak'taki Silahlı Kavga

Alsancak'taki Silahlı Kavga

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.