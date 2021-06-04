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İzmir'de su kanalına düşen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

04.06.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de su kanalına düşen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde su kanalına düşen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Aşağı Kırıklar Mahallesi'nde tarlasını ilaçlamak isteyen Ahmet İri (52), traktöre bağlı bulunan ilaçlama ekipmanının deposuna su almak için kanala yaklaştı.

Depoya su almak için traktörün arkasına geçen İri, bu esnada kanala doğru kayan aracın altında kaldı.

Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede İri'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce kanaldan çıkarılan İri'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. ​​​​​​​

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