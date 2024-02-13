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İzmir’de şüphe üzerine durdurulan şahıs hükümlü çıktı

İHA İHA
13.02.2024 08:39 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir şahsın 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına amacıyla denetimler hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, ilçede yaptıkları denetlemeler sırasında davranışlarından şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Durdurulan H.B.’nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) araştırmasında hakkında ’konutta silahla yağma’ suçundan kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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