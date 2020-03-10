YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren kişi tutuklandı

İZMİR HABERLERİ  | 10.03.2020 05:08 | Son Güncelleme

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun evde ölü bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu Yasin Mihaviş'in (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mihaviş tutuklandı.

Zanlıya yardım ettiği iddia edilen eşi Ş.M.(28) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Menemen'de 4 Şubat'ta evde bir çocuğun ağladığı ihbarında bulunulmuş, olay yerine giden ekipler, 6 aylık Suriyeli hamile kadının bıçakla, 5 yaşındaki çocuğunun boğularak öldürüldüğünü belirlemiş, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu ağlarken bulmuştu. Olayla ilgili tutuklanan komşular Ş.E, O.E. ve H.E. tahliye edilmişti. Aynı mahallede oturan Suriyeli Yasin Mihaviş 6 Mart'ta gözaltına almıştı.

Zanlının evden çaldığı altınlar, dere kenarındaki arazide gömülü bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Hamile Kadın İzmir Menemen öldürüldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Başkan Doğan hastanede tedavi gören vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Başkan Doğan hastanede tedavi gören vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Sokak köpeği bakımevine teslim edildi

Sokak köpeği bakımevine teslim edildi

"Emeğin ve başarının simgesisiniz"

"Emeğin ve başarının simgesisiniz"

Hendek’te ‘Sadece Kadın’ konulu panel düzenlendi

Hendek’te ‘Sadece Kadın’ konulu panel düzenlendi

Günay, Milas’ın gururu oldu

Günay, Milas’ın gururu oldu

İzmir Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
06:02
Sabah
07:23
Öğle
13:27
İkindi
16:44
Akşam
19:20
Yatsı
20:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Melek Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dereli Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Göztepe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

Sağlık-Sen’den döner sermaye başvurusu

Sağlık-Sen’den döner sermaye başvurusu

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.