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İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

11.09.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bostanlı semtinden Karşıyaka İskele yönüne ilerleyen Emre Macit (30) idaresindeki 34 FGS 521 plakalı otomobil, Yalı Caddesi'nde virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil tramvay hattı kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Macit ile otomobildeki Esra Macit'in (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı araçta bulunan Seren Ergin ise ağır yaralandı. Ergin, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan araçta bulunan köpek yavrusunun da kazada can verdiği görüldü.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka tramvay kaza ölü

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