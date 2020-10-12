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İzmir'de takside fenalaşan yolcu öldü

İZMİR HABERLERİ  | 12.10.2020 16:20 | Son Güncelleme

İzmir'de takside fenalaşan yolcu öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde müşteri olarak bindiği takside fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ömer Han (65) adlı kişi, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde Ali Şahin idaresindeki ticari taksiye bindi.

Şehirlerarası otobüs terminaline gitmek istediğini belirten Han, yaklaşık 300 metre sonra fenalaştı. Han'ın fenalaştığını gören sürücü Şahin aracı yol kenarına çekerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Han'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Han'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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