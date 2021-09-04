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İzmir'de tankerin çarptığı kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı

04.09.2021 05:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tankerin çarptığı kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde yakıtı bittiği için yolda beklediği öne sürülen kamyonete tankerin çarpması sonucu 1'i kadın 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G idaresindeki 35 KDY 60 plakalı akaryakıt tankeri, Anadolu Caddesi Mavişehir yol ayrımında yakıtı bittiği için yolda beklediği öne sürülen Z.A. yönetimindeki 45 VL 966 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen kadın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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