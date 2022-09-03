İzmir'de tarım işçilerini taşıyan traktörle kamyon çarpıştı, bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, tarım işçilerinin bulunduğu römorktaki 13 kişi yaralandı.

Yüksel T. idaresindeki 35 ZZJ 08 plakalı kamyonla aynı yöne giden Bilal Şeker'in (42) kullandığı börülce toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan 45 S 5057 plakalı traktör, Ödemiş-Beydağ kara yolu Kızılcaavlu Mahallesi Zeytin Çotak mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Şeker, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, yaralı işçilerden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kaza yerinden kaçan kamyon şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.



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