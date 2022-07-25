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İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı

25.07.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı

İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde evinde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu H.A. İnönü Mahallesi'ndeki evinde yine Suriye uyruklu Abdülkerim Salih (18) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, Salih'i bıçaklayarak öldürdü.

Cinayet zanlısı H.A. kaçtığı Konak ilçesinde yakalandı.

İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı

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cinayet İzmir

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