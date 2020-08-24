İzmir'de tartıştığı yeğenini öldürdüğü iddia edilen dayı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde, tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen dayı ile 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aktepe Mahallesi Değirmen mevkisinde M.Ş. (53) ile yeğeni Mehmet Özen (28) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş. Özen'i bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede, Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Beydağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ş. ile olay sırasında bölgede bulunan K.B. ile Y.K'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

